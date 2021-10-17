اليوم.. بدء توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في مدارس المنوفية

اليوم الأحد، هو أول أيام توزيع التغذية المدرسية في مدراس محافظة المنوفية، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم لاستقبال التغذية التي يتم توزيعها على كل المدارس التابعة للمديرية، ويبدأ التوريد تجريبيا في محافظة المنوفية، وهي المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية التي يتم فيها التوزيع بشكل تجريبي ولمدة أسبوعين.

تعليم المنوفية: توزيع التغذية المدرسية يتم وفق خطة الوزارة

وأكد هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم اليوم تسليم التغذية المدرسية إلى جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمنوفية، موضحا أن خطة التوزيع سيتم تسلمها وتنفيذ التوزيع وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آلية توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في المدارس

وكشفت «الوطن»، من خلال مستند رسمي لوزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، تفاصيل توزيع التغذية المدرسية، حيث يتم تسليم الوجبات وفقا لعدد التلاميذ في المدرسة بالتنسيق مع الجهة الموردة لكي لا تتبقى وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع، ويتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلفة مدونا عليها بيانات الحاوية وعليها بارکود، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.

مواعيد توزيع التغذية المدرسية في المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، بدء توزيع التغذية المدرسية على الطلاب، تجريبيا بمحافظة المنوفية، ولمدة أسبوعين، موضحا أنه سيتم توريد التغذية المدرسية على الطلاب في باقي المحافظات، ففي محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ، يتم التوزيع اعتبارا من أول نوفمبر حتى 10 من الشهر ذاته، وفي محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والأقصر وقنا، يتم التوزيع اعتبارا من يوم 15 نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التوزيع سيكون في أول شهر ديسمبر في محافظات الغربية والسويس وبورسعيد والشرقية والمنيا والوادي الجديدة، وفي محافظات الدقهلية والإسماعلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج، يكون التوزيع اعتبارا من يوم 15 ديسمبر المقبل.