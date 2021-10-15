تعيين «محمود عاشور» بالبريد في المنوفية مكافأة لأمانته: أعاد 600 ألف جنيه للهيئة

استجابت هيئة البريد لمناشدة الشاب محمود عاشور الذي أعاد 600 ألف جنيه وجدهم في جوال ملقى في أحد شوارع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بعد بحثه عن صاحبها ليتفاجأ أنها أموال مكتب بريد منوف، بتعيينه في وظيفة بإحدى شركات الأمن الصناعي التابعة لهيئة البريد.

«عاشور»: هيئة البريد وفرت وظيفة لي في الأمن الصناعي

أكد محمود عاشور الشاب الأمين الذي عثر على المبلغ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن هيئة البريد وفرت له وظيفة في إحدى شركات الأمن الصناعي التابعة لهيئة البريد، بعد مناشدته للمسؤولين بتوفير وظيفة له»، موضحا أنه كان يتمنى وظيفة ثابتة لمساعدته في تربية أبنائه خاصة بعد إصابته بالغضروف وعدم قدرته على العمل في المقاولات مثلما كان يعمل في الماضي، موجهًا الشكر لجميع المسئولين لمساعدته في توفير فرصة العمل له.

تفاصيل واقعة العثور على 600 ألف جنيه في جوال

تعود تفاصيل القصة، إلى عثور الشاب محمود عاشور، على جوال به 600 ألف جنيه، وظل محتفظا بالمبلغ الضخم حتى جاء موظفو مكتب البريد بمدينة منوف يسألون عن الجوال، فأخبرهم أنه معه، وقام بتسليم المبلغ بالكامل لهم، موضحًا أن الموظف الذي سقط منه المبلغ من دراجته كان قد اقترب من الخروج للمعاش وفور معرفته بامتلاكي الجوال سجد لله وظل يبكي طوال الوقت.

محافظ المنوفية يكرم الشاب محمود عاشور

وفي وقت سابق، كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الشاب محمود عاشور، وقدم له مبلغا ماليا لأمانته الكبيرة، بعد لقائه به في ديوان عام المحافظة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب محمود عاشور على نطاق واسع مؤكدين أنه نموذج للأمانة وحسن الخلق، مطالبين هيئة البريد بتوفير وظيفة له.