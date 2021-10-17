جابر طايع عن تكريم الرئيس: إحساس لا يوصف.. مصر لا تنسى أبناءها (فيديو)

أعرب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، اليوم، الأحد خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، قائلًا: «يوم تاريخي في حياة الداعية المسلم، أوجه التحية لوزيري الأوقاف في شمال وجنوب السودان، وهما أخان متعاونان وكنا في تعاون مستمر طوال فترة تواجدي في الوزارة .. مصر لا تنسى أبناءها أبدًا».

التكريم صادف أهله

وأضاف «طايع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة dmc، الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي: «تكريم اليوم صادف أهله، وكنت أنت –مشيرًا للشيخ خالد الجندي- على رأس المكرمين وهذا شرف عظيم لأنك أثريت الحياة الدعوية عبر الفضائيات ووسائل الإعلام".

شكر للرئيس ووزير الأوقاف

تابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف السابق، أن الشيخ خالد الجندي أثرى الحياة الدعوية، خلال االبرامج التنويرية التي قدمها منها برنامج لعلهم يفقهون: «تحدثت يوميًا منذ قرابة يومين عبر هذا البرنامج، ونسأل اله عز وجل لك القبول، ونشكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الترشيح، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه أعطانا الفرصة». وأردف: «مصر ولادة، ولا يمكن أبدًا أن تنسى المخلصين المجدين المجتهدين الذين يقدمون حياتهم وأوقاتهم من أجل الوطن وتعميق الوطنية».

شعور لا يوصف

وفي وقت سابق، أكد الشيخ جابر طايع، أن إحساسه لا يوصف بسبب تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السعادة كانت تغمره عندما كان بجوار الرئيس: «هذا التكريم تكليل لجهدي بعد مسيرة عمل وعطاء بوزارة الأوقاف».