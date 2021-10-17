3 فئات للحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أصبح الحصول على لقاح كورونا ضرورة ملحة لحماية المجتمع من جائحة كورونا، وقد استطاع العلماء والأطباء الوصول إلى عدة لقاح، مثل سبوتينك وسينوفارم واسترازنيكا، وأغلبها تؤخذ على جرعتين، لكن مؤخرًا أعلنت وزارة الصحة أن بعض الفئات يجب أن تحصل على جرعة ثالثة منشطة، لبعض الفئات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء في مجال على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، تستعرض الفئات التي تستوجب الحصول على لقاح كورونا للجرعة الثالثة، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية.

متى يحتاج المتحصنين لجرعة ثالثة من لقاح كورونا

وبحسب تصريحات «تاج الدين» فإن جميع لقاحات كورونا، تتراوح فعاليتها ما بين 6 إلى 9 شهور، مثل تطعيم الأنفلونزا، ويجب تكرارها كل عام، من أجل مواكبة التغيرات والتحورات التي يشهدها الفيروس.

ويجب أن يحصل المتحصنين على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، خاصة من مر على حصولهم على التطعيم بنحو عام، لزيادة المناعة لديه وتعطيه مناعة ضد المرض أكثر.

الفئات التي تستحق الحصول على جرعة منشطة

وجاءت الفئات التي تحتاج إلى الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، كالآتي:

كبار السن.

الكوادر الطبية.

أصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض الصدر والقلب ونقص المناعة أو أي أمراض أخرى.

وبحسب وزارة الصحة، فان الجرعة الثالثة ستكون من أي نوع من اللقاحات المعتمدة في مصر.

تطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عامًا

يشار إلى أن الوزارة ستبدأ في تطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عامًا، بالإضافة إلي طلاب المدارس، لكن بعد انتهاء اختيار التطعيم الذي سيسمح به لتطعيم هذه الفئة العمرية، وغالبًا سيكون لقاح فايزر الذي بدأ تجاربه بالخارج على الأطفال.

وحتى الآن قامت الوزارة بتطعيم ما بين 60 إلى 70 مليون جرعة من اللقاحات، وجرى تطعيم 20 مليون جرعة حتى الآن، وبنهاية هذا العام يجرى الوصول إلى تطعيم ما يزيد عن 45 مليون شخص.