صعود جنوني لخامات الحديد.. 41 دولارا زيادة في الخردة و70 للبيليت

سيطرت ارتفاعات الأسعار على مدخلات إنتاج صناعة الحديد والصلب، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة أدت إلى خلل في العملية الإنتاجية وأثرت سلبا على المعروض العالمي.

أسعار خام الحديد

وسجلت أسعار خام الحديد ارتفاعا في بداية تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وبلغ سعر الطن 125 دولارا في تعاملات 15 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 116 دولارا في تعاملات يوم 7 أكتوبر، بزيادة 9 دولارات.

سجل سعر طن خردة الحديد ارتفاعا إلى 492 دولارا للطن

ووفقا لبيانات البورصات العالمية، فقد سجل سعر طن خردة الحديد ارتفاعا إلى 492 دولارا للطن، مقارنة بـ 463 دولارا في تعاملات يوم 7 أكتوبر، وبزيادة قدرها 41 دولارا للطن، كما قفز سعر البيليت بشكل جنوني، مسجلا 690 دولارا للطن، مقارنة بـ 620 دولارا، وبارتفاع 70 دولارا، فيما صعد سعر حديد التسليح التركي بشكل لافت إلى 740 دولارا للطن، مقابل 683 دولارا بزيادة 57 دولارا للطن.

أسعار مسطحات الصلب على الساخن

واستقرت أسعار مسطحات الصلب على الساخن، عند نفس مستوياتها، حيث سجل سعر الطن 925 دولارا للطن، وهو السعر ذاته الذي شهدته الأسعار منذ تعاملات أول الشهر.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» فقد ارتفعت العقود الآجلة للحديد بنسبة 50% في ثلاثة أسابيع، وهو ما جاء نتيجة ارتفاع الطلب، والأزمات التي شهدتها سلاسل الإمداد، وتوقعت الوكالة أن يؤدي ارتفاع الأسعار الحالي في خام الحديد إلى خفض الهوامش لدى مصانع الصلب، نتيجة عدم إمكانية تمرير تلك الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين، سواء للشركات العاملة في القطاع العقاري، أو الأفراد العاديين.

أزمة لدى أكبر منتج للصلب في العالم

وتشهد الفترة الحالية أزمة لدى أكبر منتج للصلب في العالم، وهو الصين، نتيجة انقاطعات الكهرباء، وسعى الحكومة الصينية زيادة أسعار الطاقة للمصانع، في الوقت الذي قامت بالفعل بخفض إنتاج الصلب الفترة الماضية في إطار استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الناتج عن صناعة الصلب.