كل ما تريد معرفته عن شقق موظفين العاصمة الإدارية

تعد مدينة بدر من أقرب المدن إلى العاصمة الجديدة، فهي تقع على بعد مسافة قليلة منها، مما جعلها الاختيار الأول أمام الدولة، لتكون مقر مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، تسهيلاً عليهم التنقل من عملهم بالعاصمة الإدارية، ويضم مشروع شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يقرب من الـ15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ويتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داخل المدينة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز مدينة بدر.

كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- بلغت نسبة الإنجاز 98%، وتم الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

- تتكون العمارة الواحدة، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- الدور الواحد يضم 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددًا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة لموظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى خدميا.

- يتم حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة، منذ قرابة شهرين.

- تضم هذه المرحلة 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكنيًا واحدًا.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية، داخل مدينة بدر 20%.