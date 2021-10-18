رئيس مستثمري برج العرب يشيد بتعهد الحكومة بمنع أي منتجات مستوردة رديئة

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية في الإسكندرية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أي منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة، وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من جودة الأغذية مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

السلع الرديئة المستورة أحدثت اضراراً كبيرة ليس للصناعة الوطنية

وأعلن «عامر»، فى بيان أصدره اليوم، تأييده التام لمتابعة الحكومة لتكليفات الرئيس السيسي واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذها على أرض الواقع مشيراً إلى أن السلع الرديئة المستورة ومنخفضة الجودة تسببت في أضرار كبيرة ليس للصناعة الوطنية فحسب ولكن كانت لها تأثيرات سلبية على صحة المواطنين.

عامر: الرئيس دعم الاقتصاد لضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصرى

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة لضمان الالتزام بشروط سلامة الغذاء باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد وضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصري، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة في الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء.

وأشاد بجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية بما يستهدف ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة ورفع كفاءة الإفراج عن الواردات في منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي.