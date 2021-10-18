بعد نياحة الأنبا كاراس كيف يتم اختيار أسقف المحلة الجديد؟

ينشغل الرأى العام القبطي في الوقت الراهن بنياحة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة، وما يترتب عليه من اختيار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للأسقف الجديد حيث أن المحلة إيبارشية ذات طابع خاص في معايير اختيار أسقفها.

«كمال»: البابا شنودة أعاد مبدأ حق الشعب في اختيار راعيه

ويقول كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن الأسقف هو الراعي والمدبر وفي قانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يجب أن يكون راهبا وقد أعاد المتنيح البابا شنودة الثالث مبدأ من حق الشعب أن يختار راعيه، سواء عن طريق ترشيح أسماء لهم للاختيار منها أو أن يرشح الشعب أسماء بعض الرهبان.

كرسي المحلة له وضع خاص

وأضاف «كمال»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لمطرانية المحلة التي كان يخدمها الراحل نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام فهي مطرانية لها وضع خاص حيث تركها أسقفها الأنبا متياس وأرسل للمجمع رسالة يعلن فيها استقالته من رعاية المطرانية في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، وقرر المجمع المقدس في ذلك الوقت قبول ذلك كحالة استثنائية بعد محاولة إقناع الأسقف بالرجوع لخدمته، وأصر نيافته على قراره وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع احتفاظ نيافتة بدرجة الأسقفية.

من يخلف الأنبا كاراس على كرسي المحلة؟

وأوضح أنه بسبب قانون الكنيسة يمنع رسامة أسقف على مطرانية أسقفها مازال على قيد الحياة حتي لو كان لا يديرها، واستقر الوضع علي رسامة أسقف عام لرعاية المطرانية، مشيراً إلى أنه يعتقد أن البابا تواضروس الثاني، سوف يقوم بتعيين أحد الأساقفة العمومين لرعاية المطرانية.

ولفت إلى أن الأسقف العام تكون رسامته أو تكليفه من البابا دون رأي الشعب، لأن قانون الكنيسة يقول إن الأسقف العام هو مساعد للبابا البطريرك ويجوز نقل الأسقف العام من مكان إلى مكان عكس الأسقف الذي تم تجلسيه على منطقة أو محافظة معينة.