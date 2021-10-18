«الاتصالات»: مصر مركز عالمي لمرور الكابلات البحرية الدولية

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن موقع مصر فى قلب العالم بين آسيا وأوروبا يجعلها مركزاً لمرور الكابلات البحرية الدولية، حيث يمر بها 13 كابلاً بحرياً، ويجرى حالياً إنشاء 5 أخرى، وتنقل هذه الكابلات أكثر من90% من حركة البيانات فى آسيا وأوروبا.

وقال «طلعت»، خلال كلمته فى ندوة «فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر» ضمن فعاليات معرض «إكسبو دبى2020»، إن الشركة المصرية للاتصالات ستطلق كابل الاتصالات البحرى العملاق هارب «Harp» حول قارة أفريقيا لتوصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية وتكلفة أقل للدول الأفريقية الساحلية والداخلية، ويجرى توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمَّن من خلال شبكة يبلغ طولها 4000 كم، وتمت زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات إلى 10 محطات.

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات يعد أكثر قطاعات الدولة نمواً بمعدل 16%، وساهم فى الناتج المحلى بنسبة 4.5%، ويشهد ارتفاعاً مستمراً فى أعداد المتخصصين العاملين بالقطاع بزيادة 10% سنوياً، مؤكداً أن مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى 2020، وتطور ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز خلال عام، وارتفع متوسط سرعة الإنترنت 7 أضعاف لتصبح مصر فى المركز الرابع أفريقياً فى سرعة الإنترنت الثابت، وتقدم ترتيبها 55 مركزاً فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى. وأضاف أن مصر تشغل المركز الأول فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.