تفاصيل سقوط عاطل يدير شقة لمنح شهادات عليا مزورة بـ20 ألف جنيه

عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ذاع صيت أكاديمية وهمية لمنح الشهادات التخصصية في مجالات الهندسة والاتصالات، تكالب عليها العشرات من الشباب بعد أن روَّج لها القائمون عليها باعتبار أنها تمنح شهادات تخصصية معتمدة من الحكومة ومعترف بها داخل وخارج مصر، وأن الحاصلين على شهاداتها لهم الأولوية في الحصول على الوظائف المرموقة بمختلف الجهات الحكومية.

شقة بير سلم

كان الكيان المعلن عنه عبارة عن شقة في عمارة غير حاصلة على تراخيص إنشائية، بمنطقة شبرا الخيمة، اتخذ منها صاحبها مقرا للأكاديمية الوهمية، حيث تبين أن المتهم عاطل وغير حاصل على مؤهل عالٍ، وأكدت التحريات أنه أعلن عن تلك التخصصات، والشهادات التخصصية في مجال الهندسة والاتصالات مقابل 20 ألف جنيه في الشهادة مطبوعة من الإنترنت.

ووفقا للتحقيقات، تبين أن المجني عليهم يدفعون تلك المبالغ مقابل الحصول على الشهادات دون الحصول على أي دورات تدريبية والكتب التي يحصلون عليها والمذكرات مطبوعة من مواقع على الإنترنت، وأن المتهم يبيعها لهم بمبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 جنيه.

دراسات عليا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية، قيام أحد لأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية واتخاذه وكراً لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم أعلن على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية، زاعماً لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمقر الأكاديمية وعثر بداخلها على كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد باجتياز الدارس لبرنامج تدريبي في مجالات مختلفة، وكمية من الكتب لبعض المواد العلمية التي يتم تدريسها بالأكاديمية، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية.

كما ضبطت الشرطة كمية من الملفات الخاصة بالمجني عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية، وكمية كبيرة من نماذج أسئلة وإجابات والدرجة العلمية للامتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسي و3 دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم، و2 أكلاشيه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، فتمت إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.