رئيس «أوراسكوم» عن حريق الجونة: شعرت أن العمال يدافعون عن بيوتهم

كشف عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة، عن كواليس الحريق الذي حدث في منطقة الجونة، الأربعاء الماضي، قبيل انطلاق مهرجان الجونة، الذي تسبب في وقت صعب للغاية قبل بدء المهرجان السينمائي، كاشفا عن دور العمال الذين ساهموا في السيطرة على الحريق.

المشاركون في إطفاء الحريق

وأضاف «الحمامصي» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه شعر بأن العمال بالجونة كانوا يدافعون عن بيتهم وليس مجرد مكان عملهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة، أنه بعد السيطرة على الحريق ذهب الجميع إلى مستشفى الجونة، وتم إسعاف أكثر من 24 شخصا، بعدما أصيبوا باختناقات خفيفة، مبينا أنه اطمئن أن جميع الأشخاص خرجوا بسلامة.

المهرجان وضع مصر على خريطة الإبداع

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم» القابضة، أن أحد الأشخاص يسمى، وليد حُرقت يداه، وكان يعمل ضمن إطفاء الجونة، متابعا: «محدش فيهم فكر مرة قبل ما يطفي، وبيقولو لي إحنا آسفين، قولتلهم أنا اللي آسف، وإحنا شغالين مع الجهات الحكومية المختلفة عشان نعرف سبب الحريق، وفي كلام إن الماس الكهربائي هو السبب، وأنا بهدي المهرجان لكل العاملين في أوراسكوم والجهات الأمنية ومختلف الجهات في مصر، المهرجان حط مصر على خريطة الإبداع العالمية والإقليمية ودي أهم حاجة إننا بنفتخر بمصريتنا وقدرتنا في الأماكن المختلفة».

أكثر من 77 فيلما عرضت في المهرجان

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 77 فيلما بحضور 44 دولة مختلفة، مؤكدا أن منصة «سينا جونة» ستقدم مزيدا من الورش طوال العام، مواصلا: «المحتوى الموجود في مهرجان الجونة على مستوى دولي».