بكاء أم وصراخ أطفال.. سيدة تحاول اللحاق بـ قطار بعد تحركه ببناتها «صور»

سيدة تركض على شريط السكة الحديد، تبكي وتستحلف قطارا متحركا على قضبانه بالوقوف، محاولة الإمساك به وإيقافه، مرددة في نحيب لا ينقطع «استنى يا أسطى»، بينما تظهر ابنتان تصرخان بشدة، في استغاثات متلهفة أثناء النداء على والدتهما، داخل عربة القطار، وسط أصوات متداخلة محاولة طمأنة السيدة تارة، والحنو على الطفلتين تارة أخرى.

فيديو متداول لسيدة تركض بمحازاة قطار

وتباشر الأجهزة المختصة، فحص فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر به سيدة تحاول اللحاق بالقطار، الذي غادر لتوه رصيف المحطة، في محاولة منها للحاق بأطفالها، الذين استقلوا القطار قبلها، فيما تأخرت هي عنه، بينما انخرطتا طفلتيها في البكاء، والتف حولهما الركاب، محاولين تهدئتهما، بينما بادر أحدهم بتصوير الواقعة، وبادر آخر بمد يده لحملها، إلا أن سرعة القطار وعدم قدرة السيدة على اللحاق به، حالا دون ذلك.

مصادر أمنية تؤكد فحص الفيديو

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، مؤكدين أنه جرى تصويره، بمنطقة محلة روح بمحافظة الغربية، كما وضح من خلال أصوات مستقلي القطار، أنه متجها إلى محطة المحلة الكبرى، بحسب ما جاء في الفيديو المنتشر، والذي يوضح مدى البكاء والصراخ الذي ينتاب الطفلتين وهما في حالة ذعر وهلع خشية فقدان والدتهما، والتي تحاول الركوض في محازاة القطار حتى تلحق بهما، والركاب يحاولون طمأنة الطفلتين والأم.

وقالت مصارد مطلعة، إنه يجري فحص الفيديو للتأكد من توقيته، ومراجعة كاميرات المراقبة في محطة القطار، والتوصل لشهود عيان الواقعة، وكذا السيدة التي ظهرت بالفيديو، للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.. وسنوافيكم بالتفاصيل،،