طارق كامل: «البنوك هتدخل في التمويل العقاري الفترة المقبلة زي أمريكا»

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، إن السوق العقاري في مصر مستقر جدا بشكل إيجابي، مبينا أن أوراسكوم حققت نمو بنسبة 50% منذ يناير حتى يونيو الماضيين، وسط الإقبال على شراء وحدات في الجونة والبحر الأحمر وارتفاع سعر المتر وزيادة عدد الوحدات.

السوق العقاري في مصر منقسم إلى 3 أنواع

ولفت «كامل» إلى أن السوق العقاري في مصر منقسم إلى 3 أنواع الأول يبحث عن شقق لأولاده من أجل الزواج، والثاني يبحث عن شركات استثمارية أما النوع الأخير يبحث عن تغيير مستوى حياته إلى الأفضل، مؤكدا أن هؤلاء الأنواع لا يتأثرون بارتفاع أسعار الأمتار حيث يجرى مد فترة التقسيط عند ارتفاع الأسعار.

الدولة تعمل على ضبط سوق العقارات

وأضاف «كامل» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها ترتيب سوق العقارات الفترة المقبلة وهذا سيؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات.

اختلاف طريقة بيع العقارات بعد عام 2011

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة O West، أنه قبل عام 2011 كان يتم بيع الوحدات قبل اكتمالها ولكن السوق في الوقت الحالي يبيع المنتج عندما يكتمل حيث يشاهد الأشخاص البيوت.

وأكد أن الإسراع بتسليم الشقق يعمل على زيادة حركة البيع، متابعا: «البنوك هتخش في التمويل العقاري الفترة المقبلة زي أمريكا، وفي توجه للتقسيط للبيوت زي ما السيارات والأدوات الكهربائية بتتقسط في البنك وإحنا بنعمل تنمية مجتمعية عشان عاوزين نضيف حياة للمدن اللي الناس بتسكن فيها وإحنا موجودين في عمان ومونتنجيرو وأهم سوق رابح بالنسبة للشركة هو مصر».

أوراسكوم تعمل في مجال العقارات منذ 22 عاما

من جهته، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة: «إن الشركة تعمل في مجال العقارات منذ 22 عاما وتبنى مدنا متكاملة ليقبل عليها الأشخاص». مبينًا أن اتجاه الدولة لضبط سوق العقار أمر إيجابي.