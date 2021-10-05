قطع المرافق وكتابة «أملاك دولة» على العقارات المخالفة بالدقهلية

بدأت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في المرور على المواطنين الممتنعين عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم والمتعدين على أملاك الدولة وإنذاراهم بفصل المرافق عن العقارات، وكتابة عبارة «أملاك دولة» على العقارات التي لم ينتهي أصحابها إجراءات تقنين الأوضاع خلال الفترات التي أعلنت عنها الدولة أو رد الأراضي إليها، وأكدت رئاسة المركز أنه لن يسمح بالمساس بحقوق الدولة، حفاظاً على هيبة الدولة، وضمن جهود رئاسة المركز لتكثيف أعمال القطاعات الميدانية اليومية بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها.

حملة للحفاظ علي حقوق الدولة

خرجت حملات القطاعات الميدانية بناءً على توجيهات رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمرور على الوحدات المحلية والقرى، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة تجاه واضعي اليد على أملاك الدولة.

وبدأت الحملة بقيادة سامح سعد، رئيس الوحدة المحلية في «بدواي»، وفريق العمل الميداني، تحت إشراف مباشر من نواب رئيس المركز، وذلك بالمرور على المواطنين بالوحدة المحلية ببدواي الممتنعين عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم والمتعدين على أملاك الدولة وإنذاراهم بفصل المرافق عن العقارات.

وقاد عزت عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية بنقيطة، وفريق العمل الميداني تحت إشراف مباشر من نواب رئيس المركز، حملة للمرور على المواطنين بالوحدة المحلية بنقيطة الممتنعين عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم والمتعدين على أملاك الدولة وإنذاراهم بفصل المرافق عن العقارات.

فك الشدة الخشبية لبناء مخالف

ومن جهة أخرى، قاد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة تنفيذ فك الشدة الخشبية لدور أول علوي لبنائه بالمخالفة ودون الحصول على ترخيص بقرية ديمشلت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

وأكد «سعد» أن الدولة لن تتهاون في أي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأن الأجهزة كافة تتصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وعدم تقنين الأوضاع حرصاً على موارد الدولة وحفاظا على مواطنيها.