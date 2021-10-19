القبض على 5 أشخاص سرقوا منزلًا في الأقصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات سرقة منزل أحد الأشخاص في محافظة الأقصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا من «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر»، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مسكن والدته المقيمة بدائرة المركز، وبداخلها بعض المشغولات الذهبية خاصة بوالدته ومبلغ مالي.

كشف ملابسات الجريمة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر».

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أنهم اتفقوا على سرقة محتويات المنزل؛ نظرًا لسابقة تردد أحدهم على المسكن محل الواقعة؛ لتشطيب أعمال البناء وعلم أحدهم بأوقات خلو المنزل من قاطنيه مستخدمين فى ذلك مركبة «توك توك».

تم ضبط كافة المسروقات، والخزينة والأدوات المستخدمة، ومركبة «التوك التوك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.