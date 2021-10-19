الشراء الموحد تعلن وصول الدفعة الثالثة من لقاح جونسون الأسبوع القادم

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن ترقب وصول الدفعة الثالثة من لقاح جونسون اند جونسون بعدد 1058000جرعة، صباح الاثنين القادم.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إن وصول اللقاحات يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة التي وضعتها لمواجهة الموجة الرابعة.

وقالت الوزارة، إنه لم تصل أي شكاوي من المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد تلقي لقاح كورنا، وقالت إن الأعراض الجانبية بسيطة ولا تستدعى القلق أو الخوف وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو صداع بسيط.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس639 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 269482 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.