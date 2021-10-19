من هي الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة؟.. التضامن توضح

قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة، التى يتم منحها لذوى الهمم، تم تخصيصها لفئات تستحقها معينة، لما لها من مميزات عديدة، كما يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها مثل «متلازمة داون»، مؤكدًا أنه في الحالات غير المستقرة، يتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، هي التي تعاني الأمراض التالية:

- الإعاقات المتعددة.

- الإعاقات السمعية.

- الإعاقات البصرية.

- الإعاقات السمع بصرية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة.

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- من أبرز الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

-تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- فقد السمع التام.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الشلل الدماغي.

- ضعف الأبصار حيث تم استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة مصابي شلل الأطفال في طرف واحد.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات اللازمة للفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

مستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- 3صور شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتهم بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».