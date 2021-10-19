تطورات زيادة الحد الأدنى للمعاشات خلال الـ5سنوات المقبلة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تطورات زيادة الحد الأدنى المعاشات خلال السنوات الماضية، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى بنسبة الزيادة (15٪).

تطور زيادة المعاشات

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نسب زيادة الحد الأدنى لـ«المعاشات»، والتي جاءت كالتالي:

- فى عام 2013 كان الحد الأدنى للمعاش 300 جنيه والحد الأقصى 1894 جنيها.

- في عام 2014 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها والأقصى 2082.

- فى عام 2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها والأقصى 2360 جنيها.

- في عام 2016 كان الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه والأقصى 2680 جنيها.

- في عام 2017 كان الحد الأدنى 500 جنيه والأقصى 3040 جنيها.

- في عام 2018 كان الحد الأدنى للمعاش 750 جنيها والحد الأقصى 3448 جنيها.

- في عام 2019 كان الحد الأدنى 900 جنيه والحد الأقصى 4568 جنيها.

- في عام 2021 الحد الأدنى 900 جنيه.

- في عام 2022 سيصبح الحد الأدنى 1035.

- في عام 2023 سيصبح الأدنى 1190.

- فى عام 2024 سيصبح الحد الأدنى 1368 .

- في عام 2025 سيصبح الحد الأدنى للمعاشات 1573.

- فى عام 2026 سيصبح الحد الأدنى للمعاشات 1808 جنيه .

استحقاق المعاشات

ونص قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على استحقاق المعاش والحصول على زيادة المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز، إذ يستحق المعاش من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.