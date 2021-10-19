الباجوري: «معنديش مشكلة أعمل مشاهد جنسية.. واللي مش عاجبه ميتفرجش»

قال المخرج هادي الباجوري، اليوم، إن مشكلة القبلة التي تجمع بطلين من أبطال فيلمه الجديد قمر 14، لم يتردد في تصويرها وطرحها ضمن الفيلم الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، مشيرا إلى أنه ليس لديه اعتراضا على القبلات والمشاهد الجنسية.

هادى الباجوري في مؤتمر فيلم قمر 14

وقال الباجوري خلال المؤتمر الصحفي لفيلم قمر 14، والذي عقد اليوم، بمهرجان الجونة، إنه مع تقديم مشاهد القبلات والمشاهد الجنسية، متابعا: «اللي مش عاوزها ميتفرجش احنا بنعمل سينما والحب في الحقيقة يحتاج لقبلة».

وأشار الباجوري إلى أنه يتمنى تقديم شخصيات مثل العاهرة والشاذ ولكن الممثلين يخجلون من ذلك، كما أنها تتسبب في مشاكل مثل ما حدث مع الفنان خالد الصاوي في فيلم عمارة يعقوبيان.

غضب الصحفيين من أبطال قمر 14

وتأخر بدء مؤتمر فيلم قمر 14، اليوم، ما تسبب في تذمر عدد من الصحفيين والإعلاميين لانتظارهم ما يقرب من ساعة لحضور أبطال العمل المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

واتفق الصحفيون على الانسحاب بعد ساعة من الانتظار، ولكن قبل تنفيذ الأمر ظهر أبطال العمل ومنهم أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري.

واعتذرت ياسمين رئيس وهادي الباجوري عما حدث مؤكدين أن سبب التأخير خارج عن إرادتهما.

فيلم قمر 14

يذكر أن فيلم قمر 14 يشارك في بطولته شيرين رضا وأحمد الفيشاوي وخالد النبوي وخالد أنور وياسمين رئيس وأحمد مالك وغيرهم، وهو من إخراج هادي الباجوري.