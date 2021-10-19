8 شروط لحصول طلاب الثانوية على 550 جنيهًا من «التضامن»

تحرص الحكومة المصرية دائما على دعم طلاب الأسر محدودة الدخل، خاصة المرحلة الثانوية، وتقدم لهم معاش تكافل الذي يقدم دعما نقديا للطلاب في جميع المراحل التعليمية حتى 18 عاما، بقيمة تصل إلى 550 جنيهًا شهريًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات اشتراك الطلاب في برنامج معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي:

قيمة معاش تكافل لطلاب الثانوية العامة

يحصل من يستحق معاش تكافل على نحو 325 جنيهاً في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، وفى أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري، قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة 100 جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل في معاش تكافل بواقع 20 جنيها لكل طفل.

وبذلك يصبح معاش التكافل لطلاب الثانوية العامة نحو 550 جنيهًا شهريًا.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش التكافل

وحتى يتمكن ولي الأمر من الحصول على معاش طالب الثانوية، عليه تقديم المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة

صور شهادات الميلاد للأبناء

صورة قسيمة الزواج

صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد الزوجين

صورة قسيمة الطلاق في حالة انفصال الزوجين

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تقرر فحص طبي صادر من القومسیون الطبي في حالة العجز أو الإعاقة للطالب.

شروط الحصول على معاش لطلاب الثانوية العامة

- أن تكون أسرة الطالب فقيرة لا تمتلك دخلا ثابتا أو معاشا

- انتظام طالب من الأسرة في المرحلة التعليمية.

- التزام الأطفال الذين في التعليم بنسبة حضور 80%.

- عدم امتلاك حيازة أو سيارة

- ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة أو لغات

- ألا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج

- عدم حصوله على معاش تأميني

- عدم حصوله على مساعدة الضمان الاجتماعي

خطوات الاشتراك في برنامج التكافل والكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة وتسليمها للموظف المختص.

تتولى وزارة التضامن بحث الحالة ميدانیًا، من خلال إرسال موظف للاستعلام عن حالة الأسرة.

بعد التأكد من استحقاق الأسرة، يتم تسجیل الحالة على التابلت.

استخراج الكارت في حالة الاستحقاق وتسليمه للمواطن من الوحدة.

صرف المعاش للطلاب من مكاتب البرید في المواعید المحددة.