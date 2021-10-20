الغربية تحصد 4 جوائز للتميز الحكومي

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مديرية الصحة وهيئة البريد بالغربية، بحصد أربع جوائز للتميز الحكومي، في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الصحة والبريد تحصد 4 جوائز

وحصد مكتب بريد «العجيزي»، على المركز الأول ومكتب بريد «بسيون»، على المركز الثاني فى مسابقة جائزة الوحدة المتميزة لتقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب البريد، كما حصل مكتب صحة خامس على المركز الأول ومكتب صحة أول بسيون على المركز الثاني في مسابقة جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب الصحة.

وأكد محافظ الغربية أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي إيماناً بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف الإصلاح وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تنص على تكوين جهاز إداري ذو كفاءة وفاعلية متميزة، مشيراً إلى أن تقديم تلك الجوائز يخلق روح المنافسة الإيجابية الفعالة بين جميع المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل ما لديهم وتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين والذي ستجني ثماره من تقدم وازدهار بلدنا الحبيبة مصر.

حفل تكريم المؤسسات الفائزة

الجدير بالذكر، أن محافظة الغربية ستقوم بتنظيم احتفال خاص بالمؤسسات الفائزة تشجيعاً للعاملين على استمرار العمل والعطاء ورفع كفاءة العمل والآداء ونشر ثقافة الإبداع والتميز بين العاملين في مؤسسات الدولة.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تم إطلاقها عام 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، حيث يتم تكريم المتميزين في آداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً، مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الآداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وخاصة هدف حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات، والذي يعد أساساً ضرورياً وهدفاً استراتيجياً للتطوير المؤسسي، وترسيخ الشفافية، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.