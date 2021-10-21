بدء التركيبات الخارجية للغاز المنزلي في العلمين الجديدة السبت المقبل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة، قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع خط غاز المدينة بطول 120 كم وقطر 32 بوصة، ممتدًا من منطقة العامرية بالإسكندرية، وحتى العلمين الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه.

ويتضمن المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد بطول 10 كيلو متر، وبقطر 24 بوصة، لتأمين شبكة الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي.

ويأتي المشروع يأتي في إطار خطة وزارة البترول للتوسع بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتوفير الطاقة النظيفة للمدن الجديدة، وفي مقدمتها مدن الجيل الرابع.

مصادر: المشروع يهدف لتنفيذ خطي العلمين وبرج العرب لتلبية احتياجات الساحل الشمالي الغربي

وكشفت المصادر، أن المشروع يهدف لتنفيذ خطي العلمين وبرج العرب، وشملت تنفيذ 38 تعدية حفر أفقي، و50 مكشوف وأعمال حفر صخري بأطوال 40 كيلو متر، وأعمال ردم بكمية 300 ألف متر، وإزالة تباب بنحو 20 ألف متر مكعب، وإنشاء 10 غرف كبرى للتحكم بالشبكة.

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع خط غاز العلمين الجديدة يهدف لإمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعي بشكل كامل، لمد الخدمة لكل من المشروعات التالية: «جامعة العلمين الدولية، الأكاديمية العربية للنقل البحري، منطقة الأبراج الشاطئية المطلة على الساحل الشمالي الغربي، عمارات الداون تاون، المنطقة الترفيهية، المدينة التراثية، الإسكان المتميز، سكن مصر، منطقة الـ700 فدان، الحي اللاتيني».

وأكدت المصادر، أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ المشروع مطلع مارس الماضي 2020، على أن تنتهي المرحلة العاجلة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن جهاز مدينة العلمين الجديدة برئاسة المهندس وائل سمير، ونائبه المهندس محمد خليل، والمهندس محمد سمير، انتهت بالفعل من الإشراف على تنفيذ الشركات المنفذة لأعمال الشبكات الأرضية، بإجمالي أطوال 86 كم بمختلف الأقطار أبريل الماضي، ومن المتوقع انتهاء تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية قبل نهاية العام الجاري، لتلبية احتياجات المواطنين، وتلبية احتياجات المشروعات القومية.

رئيس الجهاز: مد شبكة الغاز للمشروعات والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لرواد العلمين الجديدة

ولفتت المصادر، إلى أن جهاز مدينة العلمين الجديدة، شدد على ضرورة تنفيذ المشروعات الداخلية بالمدينة بأحدث التكنولوجيا الحديثة، من خلال معدات تقطيع الأسفلت الحديثة، بالمناطق التي رصفت، وبمجرد الانتهاء من المشروعات يعاد الشيء لأصله، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تبدأ شركات الغاز بالتركيبات الخارجية الصواعد، بمشروع الإسكان المتميز بالمنطقة الجنوبية بالعلمين الجديدة، بداية من يوم السبت المقبل.

وأعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، التوسع في زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة، مؤكدا أن ذلك سيساهم في زيادة الإقبال على السكن بها، وتزيد من رونق وجمال المدينة، التي يولي الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بها.

وائل سمير: نعمل على زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة والبداية من الحي المتميز

وتابع «سمير» خلال تصريحات خاصة لـ«للوطن»: «العمل بدأ بالفعل بحي الإسكان المتميز، باعتباره أول حي سكني، تقيم به بعض العائلات، وأولادنا من طلاب الجامعة والأكاديمية البحرية، ونتمنى أن تتحول المدينة بالكامل إلى كتلة خضراء، لجذب اهتمام العالم كله فضلا عن المصريين للإقامة بالمدن» مشددا على ضرورة تنفيذ جميع أعمال المرحلة الأولى بأعلى جودة، ووفقا للجدول الزمني المقرر سلفا.