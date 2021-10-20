المغني الميكانيكي ينتج أول كليباته: «بدعم الناس هكمل»

أعلن أحمد البحيري الشهير بـ«المغني الميكانيكي»، في المنوفية، إنتاج أول فيديو كليب له بعنوان «الدنيا باظت»، بعد عرض فيديوهاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وطلب الكثير منه إنتاج أغنية خاصة به، موضحا أن الأغنية ساعده في إنتاجها عدد من أصدقائه بلا مقابل لإبراز موهبته وصوته الذي لقي إعجاب الملايين بعد نشره عدد من مقاطع الأغاني .

بث مباشر الوطن مع المغني الميكانيكي بالمنوفية

والتقت «الوطن»، بالمغني الميكانيكي في بث مباشر عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، بعد إنتاج أول فيديو كليب له، ووجه شكره للجريدة التي كانت أول من يسلط الضوء على صوته ولقي الفيديو الأول مشاهدات بالملايين، وتابع قائلا: «عرفت الناس بيا والفيديو شافه الملايين».

وأوضح «البحراوي»، أنه بدأ الغناء منذ صغر سنه، بعد أن انتقل للعيش في محافظة القاهرة، ونشر مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يعمل في ورشة الميكانيكا في قريته بمركز أشمون برفقة صديقة «كريم»، لافتا إلى أنه يذهب للغناء ليلا في الأفراح: «بروح أغني في الأفراح والناس بتطلبني مبقدرش أتأخر عنهم أبدا».

وتابع: «ردود الفعل على صوتي بتشجعني على استمرار الغناء، وإن شاء الله أعمل أغاني كتيرة الفترة اللي جاية بعد دعم الجمهور ليا بشكل كبير»، موجها الشكر لأسرته التي تدعمه بشكل مستمر وتقف بجواره، مطالبا شباب المطربين بالتأني قبل توقيع عقود مع من ينتحلون صفة «منتج»، لأنه تعرض لمشكلة ويحاول حلها في الوقت الحالي بعد التوقيع مع أحد المنتجين .