بيت ومزرعة 5 أفدنة لكل مستفيد في سيناء.. تعرف على الخطوات

مع زيادة عدد المشروعات القومية في شمال وجنوب سيناء والعمل على تسهيل العبور إلى الشرق عبر سلسلة الأنفاق الجديدة، طرحت محافظتا شمال وجنوب سيناء عددا من التجمعات التنموية لجذب سكان جدد من أبناء الدلتا ومدن القناة، بينها تسليم بيت ومزرعة 5 أفدنة لكل مستفيد في سيناء.

توفير بيت ومزرعة في 17 مجتمعا عمرانيا جديدا في سيناء

وبحسب بيانات محافظتي شمال وجنوب سيناء، فإنه جرى توفير 17 مجتمعا عمرانيا جديدا بينها 10 بمحافظة شمال سيناء و7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء، يُمنح فيهم الفرد منزل و5 أفدنة قابلة للزيادة حال إثبات الشخص جديته وقدرته على زراعتها طوال الـ 5 سنوات.

ويتاح التقديم بملئ استمارة شروط المشروعات التنموية في محافظة شمال سيناء، فيما أكدت بيانات المحافظة عدم الالتفات لأي طلبات تقدم خلاف ذلك.

مسجد ووحدة صحية ومدرسة وساحة رياضية في كل تجمع جديد

وقالت محافظة شمال سيناء، إن كل منطقة وتجمع سكاني جديد سيضم مسجد ووحدة صحية وساحة رياضية ومدرسة للتعليم الأساسي، إضافة إلى مجمع للمطاعم وأماكن للترفيه.

وأشارت إلى أن المناطق جرى تجهيزها بالكامل بكافة المرافق الخدمية من صرف صحي ومياه للشرب والكهرباء؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين المنتقلين للحياة في تلك التجماعات العمرانية.

وبحسب البيانات الرسمية، فإنه سيجري تخصيص 5 أفدنة زراعية ومسكن على مساحة 200 م2 في شمال وجنوب سيناء، قابل لزيادة عن دور واحد يتم سداد مستحقاتهم بشكل مستمر مع شروط عدم مخالفة القواعد المنصوص عليها خلال مدة التعاقد 10 سنوات.

3 مراكز للخدمات الزراعية في المجتمعات العمرانية في سيناء

وتضم المجتمعات العمرانية الجديدة 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة علي مساحة 10 أفدنة للمركز الواحد، تضم المراكز وحدات للتدريب ومعامل زراعية وبيطرية وحقول إرشادية وأماكن لتسويق وبيع المنتجات لمساعدة المزراعين في تنمية المشروعات الخاصة بهم.

10% دفعة مقدمة للحصول علي بيت وأرض في سيناء

وتتحمل الدولة 70% من قيمة المشروع ككل، فيما يتحمل المواطن مبلغ 800 ألف جنيه تسدد على مراحل لمدة 20 عاما دون فائدة، بدءا من السنة السابعة للتعاقد.

ويسدد المواطن 10% من المبلغ كدفعة مقدمة إلى جانب 5% نسبة إلى جانب القسط الأول بعد 4 سنوات، ثم 10% نسبة مع القسط الثاني بعد 6 سنوات، على أن يسدد باقي المبلغ 75% على مدة 20 سنة دون فائدة بعد القسط السابع.