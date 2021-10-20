«الحماية المدنية» تنقذ أما وطفليها احتجزوا داخل «أسانسير» في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من إخراج طفلين ووالدتهما من مصعد كهربائي، انقطع التيار الكهربائي أثناء تواجدهم فيه، ما أسفر عن حبسهم داخله.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أحد المواطنين يدعى "إسلام مهنا"، مقيم بمدينة طنطا يتضمن احتجاز زوجته وطفليه، داخل مصعد العمارة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بين الطابق الخامس والطابق السادس ببرج سكني بدائرة أول طنطا، وعدم قدرتهم على الخروج.

رجال الحماية المدنية تسحب المصعد لأعلى

على الفور انتقلت الحماية المدنية وشرطة النجدة والعميد عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا إلى مكان الواقعة، وعمل رجال الحماية المدنية على تحريك المصعد يدويا من غرفة التحكم بعد الصعود على الأقدام إلى الطابق الثالث عشر، وإخراج الطفلين ووالدتهما وفتح أبواب المصعد يدويا.

ووجه والد الطفلين، الشكر إلى الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على جهدهم في إنقاذ حياة أسرته وسرعة الاستجابة، مؤكداً أن خلال دقائق وصلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وجرى التعامل مع الموقف بكل ذكاء وإخراجهم دون ضرر.

ضبط 15 مركبة توك توك في حملة مرورية

نظمت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 15 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

جرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.