تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل والشروع في قتل شخصين بالفيوم

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل النيابة أحمد عماد الدين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير، القضية رقم 9165 لسنة 2021 جنايات مركز أبشواي والمقيدة برقم 1101 كلي الفيوم، إلى جلسة 21 نوفمبر المُقبل، كما أمرت المحكمة بانتداب محام لأحد الجناة لعدم وجود محام موكل للدفاع عنه، وسماع مرافعة الدفاع عن المتهم، حيث تضم القضية 8 متهمين بقتل أحد الأشخاص والشروع في قتل آخر.

قضية قتل على طريقة «أولاد رزق»

تعود تفاصيل الواقعة إلى 21 أبريل 2021 بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث استوقف المتهمون الـ8 الذين تجري محاكمتهم، إضافة إلى 3 آخرين توفاهم الله، وآخرين مجهولين، المجني عليهما، وقاموا بنصب «حلقة نارية» حولهما، وأطلقوا باتجاههما وابلاً من الرصاص، بغرض تخويفهما ومنعهما من الهرب، على غرار أحداث فيلم «أولاد رزق»، ثم قام المتهمون بقتل أحد المجني عليهما، وشرعوا في قتل الثاني، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، للانتقام منهما، بسبب حدوث خلافات بين المجني عليهما وأحد المتهمين.

مصرع شاب وانفجار خصية الآخر

وبدأت الواقعة، بتلقي مركز شرطة أبشواي إشارة من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول كل من «وليد صالح أحمد عوض»، عامل، مقيم «كفر عبود»، مصاباً بطلق ناري في العنق وعضلة الفخذ اليسرى، أدى إلى كسر بعظام الفخذ، و«محمد عشري محمد أحمد»، مقيم بذات الناحية، مصاباً بطلق ناري في الخصية، وجرى تحويلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتوفى الأول متأثراً بإصابته، بينما جرى استئصال الخصية اليمنى للثاني، إثر انفجارها.

أسماء المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل آخر

وتبينّ أنّ المتهمين هم «علاء عماد علي والي»، محبوس، 22 سنة، سائق، و«رمضان نصر الله إبراهيم السيد»، هارب، 28 سنة، وشهرته «رمضان البرعصي»، و«حسين أبو بكر حسين محمد»، هارب، 24 سنة، وشهرته «حسين الشاي»، و«أحمد عبد الناصر أحمد السيد»، محبوس، 31 سنة، وشهرته «أحمد ناصر»، و«شعبان محمد ربيع أمين»، هارب، 32 سنة، و«عماد أحمد عبد العزيز الشامخ»، هارب، 32 سنة، وشهرته «عماد أبو شامة»، و«محمد عبد الفضيل سيد محمد»، محبوس، 28 سنة، وشهرته «العيص»، و«سيد عبد السميع عبد الهادي عبد المجيد»، محبوس، 38 سنة، وشهرته «سيد السمالوسي».

النيابة العامة تسند تهمة القتل العمد والشروع في القتل للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ8، وثلاثة آخرين متوفين، وآخرين مجهولين، تهمة قتل المجني عليه الأول «وليد صالح عوض أحمد»، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل «محمد عشري محمد أحمد»، لما دار ونشب بينهما وبين المتهم الأول من شجار، فاشتد ذلك على الأخير، الذي استشاط غضباً مستحوذاً الشيطان على ذهنه، واستعان بمناصريه، وأعد لذلك عتاده من الأسلحة النارية والذخائر، وبيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

استعراض القوة على المجني عليهما

وما إن علم المتهمون بمكان تواجد المجني عليهما بالطريق العام، حتى توجهوا صوبهما وأطلقوا عليهما وابلاً من الأعيرة النارية في الهواء بطريقة عشوائية، حتى تمكنوا من شل حركتهما، وما إن ظفروا بالمجني عليهما، توجه صوبهما المتهم الأول وآخر توفاه الله، وراح كل منهما يطلق صوبهما عياراً نارياً من سلاحه الناري، حال تواجد باقي المتهمين، واثنين آخرين متوفين، وآخرين مجهولين، على مسرح الجريمة، يطلقون الأعيرة النارية في الهواء للحيلولة دون تدخل المارة والأهالي لنجدة المجني عليهما، قاصدين بذلك إزهاق روحهما.

حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص

كما جاء في اتهامات النيابة العامة للمتهمين أنّهم أحرزوا سلاحاً نارياً مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز كل منهم، والثلاثة المتوفون وكذا آخرون مجهولون، ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، دون أن يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أنّ المتهمين أطلق كل منهم، وكذا ثلاثة متوفين، وآخرون مجهولون، الأعيرة النارية محل الاتهام السابق، باستخدام الأسلحة النارية محل الاتهام الأسبق، وكان ذلك داخل حدود القرى على النحو سالف الوصف بالاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.