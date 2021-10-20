حظك اليوم برج القوس الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتاز أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق والحماس والحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرّف على الثقافات الأخرى، وهم رائعون بأحلامهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.