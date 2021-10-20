محمود الضبع عن العرض العسكري لـ«خريجي الشرطة»: مصر في أيد أمينة

قال الكاتب الصحفي محمود الضبع، إن أكاديمية الشرطة تحيا على التطور خلال الفترة الماضية، حيث إن مركز التدريب والتأهيل تضاهي نظيراتها على مستوى العالم، موضحًا أنه أمر مهم جدا على مستوى تطور المنظومة الأمنية.

أكاديمية الشرطة تنظم ورش عمل لمكافحة مخططات إسقاط الدول

وأضاف «الضبع»: «أكاديمية الشرطة نظمت 15 ورشة عمل عن مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مكافحة ذلك»، مشددًا على أن العرض العسكري اليوم، يؤكد أن مصر في أيدٍ أمينة.

وتابع خلال مداخلة هاتفيه مع قناة النيل للأخبار ببرنامج «النيل مباشر» مع الإعلامية ليلى عمر، أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في المنظومة الأمنية، إذ جرى حل عدد كبير من الجرائم في فترة زمنية لا تتخطى 24 ساعة بسبب التكنولوجيا.

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الأنظمة التكنولوجية للمساهمة في كشف غموض الجرائم، مشيرًا إلى أن العرض الذي جرى تقديمه خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفيف من كبار قيادات الدولة، أشعر الجميع بالطمأنينة وأن البلد «في أيدٍ أمينة»، وأظهر استخدام التكنولوجيا وتوظيف العلم في عمل المنظومة الأمنية.

العلاقة بين الشعب والشرطة مدعومة وأقوى من ذي قبل

وأكد «الضبع» أن العلم والخلق شعار وزارة الداخلية، مشددًا على أن العلاقة بين الشعب المصري ووزارة الداخلية أصبحت مدعومة وأقوى مما سبق، بعدما كان فيها «ارتباك» و«خوف» في الماضي، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية لم تعد مهامها مقتصرة على حفظ الأمن فقط، بل صارت داعما معنويا وخدميا في مجالات كثيرا.

عقلية مختلفة لضابط الشرطة في الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن وزارة الداخلية شاركت في عدد كبير من الملفات، مثل جمعية «أمان»، كما كان لها لافتات إنسانية كثيرة في محافظات الجمهورية: «بعض الضباط في المحافظات والقيادات الأمنية اصطحبوا أبناء الشهداء إلى المدرسة».

وأردف: «أننا مقبلون على أعتاب الجمهورية الجديدة لمصر بكل ما تحمله من معان وأساليب وأنظمة جديدة والتأهيل والتعلم في أكاديمية الشرطة ليس فقط للتعامل مع الجرائم وفك شفرتها بل كيفية التعامل مع جمهور المواطنين بكل خلق وهو أحد أركان وشعارات أكاديمية الشرطة، وبالتالي أصبحت أيدولوجية ضابط الشرطة هي الارتقاء بالمجتمع بشكل كامل، لا تطبيق الأمن بالطرق التقليدية».