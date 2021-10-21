القصة الكاملة لمقتل شاب على يد زميليه بالصف: أحدهما طعنه بسكين

كانت الساعة تُشير إلى الـ5 من مساء أمس الأول، عندما انتهى «أحمد. ش»، الشاب العشريني، من عمله، ودوّن اسمه في سجل الانصراف بالمصنع الذي يعمل به في الصف، لم يكن يعلم أن هذا هو اليوم الأخير له به، وأنه على بُعد خطوات من الموت على يد صديقين له.

مشادة كلامية

عقب خروجه من باب المصنع، التفت حوله ليجد اثنين من زملائه في انتظاره على مقربة من المصنع وبالتحديد أعلى الطريق الدائري الإقليمي، نشبت بينهم مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، ليوجه أحدهما طعنة من سلاح أبيض كان يحمله، فتسببت الضربة في سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أسرع المارة بإبلاغ ضباط مباحث مركز شرطة الصف، وضبط المتهمين.

خلافات سابقة

انتقلت قوة من ضباط وأفراد مباحث مركز شرطة الصف لمكان الواقعة على الطريق الدائري الإقليمي، وبتكثيف التحريات في الواقعة تبين وجود خلافات سابقة بين الضحية وزميليه؛ بسبب إبلاغه صاحب العمل بالمصنع بسرقتهما بعض المعدات من داخله، مما تسبب في غضبهما، وقررا أن ينتظراه خارج محل عمله.

اشتباك ثم طعن

كما أفادت التحريات، أنه في أثناء خروجه عاتباه على إبلاغه صاحب المصنع بالسرقة وحدث بينهما اشتباك بالأيدي، فأخرج أحد المتهمين سلاح أبيض من طيات ملابسه، ووجه إليه طعنة قاتلة تسببت في مصرعه، بعد نقله إلى المستشفى.

بلاغ للشرطة

تلقى مأمور مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بمقتل شاب، وتبين أنه عامل بأحد المصانع، مقيم بقرية نزلة عليان.

كما تبين اعتداء عاملان مقيمان بقرية غمازة الكبرى_ ويعملان معه داخل المصنع_ عليه بسبب خلافات سابقة بينهما في العمل، فضربه أحدهما بآلة حادة تسببت في مصرعه، وضبط المتهمين واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان يعترفان

وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة بسبب إبلاغه صاحب المصنع أنهما سرقا معدات من داخله، وقصدا من فعلتهما ترهيبه وليس قتله، ولا تزال التحقيقات مستمرة.