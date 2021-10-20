أخبار الفيوم اليوم.. إصابات بطلقات نارية وحوادث طرق وضبط ملك الإستروكس

أحداث مختلفة ومتنوعة شهدتها محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، كان أبرزها سقوط «التنين» ملك الإستروكس في قبضة الأمن بعد مطاردة مثيرة فوق أسطح المنازل بمنطقة السهراية، بالإضافة إلى إصابة شاب وطفل بطلقات نارية وجروح لسرقة التوك توك الخاص بهما، كما جرى العثور على شاب مصاب بـ 3 طلقات نارية في مناطق متفرقة بالجسم وحالته خطيرة وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام بين الحياة والموت، وانتهى اليوم بثلاثة حوادث طرق متفرقة، حيث أُصيب شاب في حادث انقلاب سيارة، ومسنين في حادث تصادم دراجات بخارية.

سقوط «التنين» ملك الاستروكس في قبضة المباحث

تمكن ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس المباحث، من القبض على التنين ملك الاستروكس، بعد مطاردة مثيرة فوق أسطح المنازل بمنطقة السهراية بوسط مدينة الفيوم، وجرى القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مادة الاستروكس المخدرة، ومبلغ مال حصيلة الإتجار.

إصابة شاب وطفل بطلقات نارية لسرقة توك توك

استدرجت عصابة طفل يدعى عزت أحمد فتحي، 16 سنة، وأحمد ضيف محمد، 27 سنة، لسرقة الـ «توك توك» الخاص بهما، حيث استقلا الـ «توك توك» وطلبا منهما إيصالهما إلى إحدى القرى بمركز سنورس، واستوقفاهما في منطقة نائية، وأشهرا سلاحهما في وجههما، وطلبا منهما النزول من الـ«توك توك» وحينما رفضا، أطلقا النيران عليهما فأصيب الطفل بجرح قطعي في الأذن اليمنى، والشاب بطلقات نارية في الوجه والكتف الأيمن، وجرى نقلهما إلى مستشفى سنورس المركزي، ثم جرى تحويلهما إلى مستشفى الفيوم العام لحاجتهما لعمل أشعة مقطعية.

العثور على شاب مصاب بطلقات نارية

عثر أهالي منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم، على شاب مصاب بطلقات نارية وغارقاً في دمائه، في ظروف غامضة، وحالته خطرة، حيث أصيب بـ 3 طلقات نارية في مناطق متفرقة بالجسد، وجرى إبلاغ النجدة والإسعاف، حيث حضرت النجدة وعاينت موقع الحادث، ثم نقلت المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، والذي دخل إلى العمليات مباشرة لإصابته بنزيف داخلي وحاجته لإجراء جراحة عاجلة.

إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة

أُصيب شاب يدعى محمد ناجي عبد المنعم، 25 سنة، بإصابات خطيرة، جراء تعرضه لحادث انقلاب بسيارته الربع نقل بسبب السرعة الزائدة، على طريق أسيوط الغربي قبل العياط، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة مسنين في حادث تصادم موتسيكلات

أصيب مسنين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق دار السلام – طامية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث فوجئ كل منهما بالآخر واصطدما بالمواجهة، وأسفر الحادث عن إصابة عيد عبد الكريم عبد القادر، 75 سنة، بكسر في الذراع الأيمن، وجرح قطعي 5 سم بالوجه، وأحمد عبد الكريم عبد القادر، 65 سنة، مصاب بجرح قطعي طوله 5 سم بالوجه، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.