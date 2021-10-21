«عبدالحليم» يكشف في حوار لـ«الوطن» تفاصيل إنشاء مدارس بمصر للسودانيين

كشف هشام أحمد عبدالحليم، ابن السفير السوداني الراحل أحمد عبدالحليم، مهندس العلاقات المصرية السودانية، عن تفاصيل إنشاء مدارس سودانية للطلاب السودانيين في مصر، مؤكدًا أنه يوجد 4 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي في مصر من السودانيين ولديهم مشكلات كبيرة في التعليم.

وأضاف «عبدالحليم» في حواره لـ«الوطن»، أن هذه المدارس تشمل جميع المراحل التعليمية، وسيتم افتتاحها قريبًا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن المدارس السودانية ستهتم بنقل تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التعليم.

في البداية.. كيف ترى التعليم المصري في الوقت الحالي؟

التعليم في مصر تقدم بدرجة كبيرة، وطوع التكنولوجيا بشكل كبير عن الأعوام الماضية، واستفاد منها في إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تخدم المجتمع وتخلق جيل متميز لديه معرفة كاملة بتطورات العصر الحالي.

وماذا عن آليات التعاون مع الجانب المصري؟

حريص على زيارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، لنقل تجربة هذه المدارس للسودان، ولدينا تنسيق كامل مع الشركات المؤسسة لها.

هل يمكن افتتاح مدارس خاصة بالطلاب السودانيين في مصر؟

بالفعل نسعى لذلك، وقريبًا سيتم افتتاح عدد من المدارس تحت اسم السفير السوداني أحمد عبدالحليم الملقب بمهندس العلاقات المصرية السودانية، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونسعى حاليًا لإنشاء أولى هذه المدارس في مدينة أكتوبر وسيتم إنشاء مدارس للطلاب السودانيين في جميع محافظات مصر.

كم عدد الطلاب السودانيين في مصر؟

لدينا ما لا يقل عن 4 مليون طالب سوداني في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ولديهم مشكلة في تلقي التعليم بالمناهج السودانية، وهو ما نسعى لحلها.

هل يتم قبول طلاب مصريين في هذه المدارس؟

نعم.. المدارس السودانية تقبل طلاب مصريين أيضًا ولا تقتصر على الطلاب السودانيين فالتعليم سيكون متاحًا للجميع.

لماذا يتم إنشاء أولى هذه المدارس في مدينة أكتوبر وما هي الفئات التي تخدمها هذه المدارس؟

لأنه أكتوبر بها أكبر جالية سودانية، والمدارس السودانية تشمل جميع الفئات التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

إلى أي مدى تستفيد هذه المدارس من التكنولوجيا؟

نسعى لأن تكون هذه المدارس مطابقة تمامًا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، للذك نحرص على التنسيق الكامل مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية لنقل تجربتها لدينا.

هل هناك نية لإنشاء جامعات سودانية في مصر؟

لدينا خطط طموحة لإنشاء جامعات تستقبل خريجي المدارس السودانية في مصر.

وبما تقيم التعليم في مصر؟

نتمنى أن نصل إلى مستوى التعليم المصري وهو مستوى متقدم والطلاب في مصر بالنسبة لنا «بروفسيرات».

وكيف ترى التعليم الفني لدينا؟

التعليم الفني في مصر تطور بشكل كبير وأنا أقيم في بريطانيا وتقريبًا التعليم في مصر بصفة عامة أحسن من التعليم في بريطانيا.

كيف تغلبت السودان على أزمة فيروس كورونا في التعليم؟

أزمة فيروس كورونا أثرت على التعليم في السودان، لأننا لدينا مشكلات كبيرة في الكهرباء وهو ما خلق معوقات في تفعيل نظام التعليم الإلكتروني، إلا أن التنسيق الكامل مع مصر ساعدنا على عبور هذه الأزمة.

وماذا عن معلمي المدارس السودانية في مصر؟

معلمو المدارس السودانية لا يقتصروا على أن يكونوا معلمين سودانين: «يهمني الكادر التعليمي من أبناء وادي النيل سواء من مصر أو السودان».

وماذا عن مسميات المدارس السودانية في مصر؟

سيتم افتتاح هذه المدارس باسم السفير الراحل أحمد عبدالحليم تحت مسمى «مدارس عم أحمد السودانية».