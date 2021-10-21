طبيب يحذر من تناول 4 أطعمة عند الإصابة بالإنفلونزا

قالت الدكتورة مروة شعير، الباحثة في مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن سوء التغذية يعد عاملا مؤثرا على صحة الأشخاص الأصحاء، ولكن في حالة تناول بعض الأشخاص المرضى الذين يعانون من أي مرض جانبي أو مرض مزمن لابد من تناول بعض الأطعمة المعينة لتجنب تفاقم بعض الأعراض المصاحبة للأشخاص المرضى.

لابد من تحديد بعض الأطعمة التي تقلل من مضاعفات أي مرض

وأضافت شعير في تصريحات لـ«الوطن» أن الأشخاص الذين يعانون من الإنلفونزا «دور برد» هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها وبعض الأطعمة التي يجب عدم تناولها في وقت الإصابة بالإنفلونزا، ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من دور برد يكون لديهم عدم رغبة في تناول بعض الأطعمة أو عزوف ناحية الأطعمة بشكل عام.

الوجبات السريعة تزيد من مضاعفات نزلات البرد

وتابعت شعير، أن من أخطر الأطعمة التي تؤثر على مصابي الإنفلونزا هي الوجبات سريعة التحضير التي تؤثر سلبا على صحتهم وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تؤثر على صحة هؤلاء المصابين، بجانب الحلويات غير مستحبة من تناولها في فترة الإصابة، وعدم شرب القهوة أثناء فترة الإصابة لكونها أحد الأسباب التي تزيد من مضاعفات الإصابة.

تعرف على الأطعمة التي يجب تناولها خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا

وأضحت الباحثة في مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها خلال الإصابة بدور البرد وتتمثل هذه الأطعمة في «الأطعمة الغنية بالفتيامينات أ» نظرا لدورها في تعزيز وتقوية جهاز المناعة، ومن أهم الأطعمة الغنية بالفتيامينات أ «الجزر، البطاطا، السبانخ»، الشاي الأخضر لكونه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، مشروبات الأعشاب الدافئة تسهل في علاج نزلات البرد وتهدئة الاحتقان والالتهاب الحلق، مثل اليانسون، الفاكهة الحمضية لكونها غنية بفتيامين ج والتي تساعد على مقاومة دور البرد، ومن هذه الاطعمة البرتقال، اليوسفي.