«روضة أكتوبر» تستقبل سكان «سن العجوز»: نموذج للإسكان الاجتماعي الحديث

يعد مشروع «روضة أكتوبر» آخر أنشطة وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة حدائق أكتوبر، حيث يتم تنفيذ مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة.

ويضم المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى بداية الأسبوع الجارى لتسكين أهالى منطقة «سن العجوز»، التى يجرى تطويرها خلال هذه الفترة، 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

ونفذت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر مشروعات سكنية عدة، منها «سكن مصر»، و«سكن دار مصر»، و«الإسكان الاجتماعي»، والتي تضم عدداً كبيرا من الوحدات السكنية.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن مشروع «روضة أكتوبر» للسكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة حدائق أكتوبر.

تفاصيل مشروع الإسكان البديل بحدائق أكتوبر «روضة أكتوبر»

- تتميز العمارات بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث بالمدينة.

- يضم مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

- مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، يقع في أكثر موقع تميزاً داخل المدينة.

- يربط المشروع السكني بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

- تبلغ مساحة المشروع نحو 60 فداناً.

- المشروع له 5 مداخل، وتم الانتهاء حاليا من مدخلين، أحدهما مدخل المدينة، والآخر مدخل طريق الواحات.

- يعد مشروع «روضة أكتوبر» أول مشروع سكني بديل للمناطق العشوائية ينفذ داخل المدينة.

- بلغت نسبة التنفيذ 100%، بالنسبة لمشروعات المرافق والتشطيبات.

- لم يحدد بعد أي منطقة عشوائية بمحافظة الجيزة ستنقل إلى المشروع.

- يضم المشروع السكني العديد من الخدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.

- تتكون كل عمارة من 5 أدوار وأرضي.

- تضم العمارة 24 شقة.

- يضم الدور الواحد 4 شقق.

- تتكون الشقة من 3 غرف، صالة، مطبخ، وحمام، بمساحة 90 مترا.

- سيخصص الدور الأرضي في عدد من العمارات داخل المشروع، للأنشطة التجارية والإدارية، بإجمالي 100 محل تقريبا، لخدمة سكان المشروع.

- ستطرح تلك المحلات للبيع مع بداية التسكين.

- جارِ العمل على تشييد عدد من الأبراج، يتم تنفيذها لأول مرة داخل المدينة، تتكون من 9 أدوار وأرضي.

- ينفذ مشروع السكن البديل بالمدينة بالتعاون بين أجهزة المدن الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.