فحص 981 حيوانا و2350 طائرا بقافلة بيطرية في المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات القافلة البيطرية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وشارك بالقافلة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز المحلة الكبري.

محافظ الغربية يوجه بتدشين قافلة بيطرية احتفالا بالعيد القومي

وخلال القافلة، تم تقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي لعدد 981 حيوان من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار في الكشف، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى تجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية .

رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية،أهمية التوسع في تنفيذ القوافل البيطرية بالمراكز والقرى لتحصين الحيوانات والدواجن باعتبارها ثروة داعمة لاقتصاد البلاد ومصدر دخل للمربين بالريف من خلال بيعهم أو بيع منتجاتهم بالسوق المحلي، إذ تمثل الرعاية البيطرية المستمرة للحيوانات وتحصينها بصورة دورية ضمان استمرار تلك الثروة وتحقيق الاستفادة المثلى منها .

مدير الطب البيطري بالغربية:تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أنه تم تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم سحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه وذلك فور إتمام أعمال الترقيم والتسجيل، ومن جانب آخر تم فحص 2350 طائر وإعطاء العلاج اللازم لهم بالمجان.