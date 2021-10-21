مصادر: تقسيم حضور الطلاب لـ4 فترات لا يؤثر سلبا على المقررات الدراسية

لجأ عدد من مديريات التربية والتعليم، إلى تقسيم حضور الطلاب لبعض المدارس إلى 4 فترات يومياً، كحل لمواجهة الكثافة الطلابية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لتنفيذ التعليمات الخاصة بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، والصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضور الطلاب لمدراس الـ«4 فترات» يوميا

وكشفت مصادر بمديريات التربية والتعليم، أنه تم التأكيد على المدارس التي لجأت إلى تقسيم الحضور لأربع فترات يومياً بضرورة الاعتماد على فتح باب التطوع للمعلمين لسد العجز، إضافة إلى قبول الحاصلين على الخدمة العامة وطلاب كليات التربية للتدريس مجاناً في المدارس ومواجهة العجز.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقسيم الحضور للمدارس لأربع فترات يراعي توزيع المقررات الدراسية كما هي ولا يؤثر عليها بالسلب، موضحة، أنه تم التنبيه على هذه المدارس بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وشرح المقررات طبقاً لتوزيعتها الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضور أولياء الأمور مع الطلاب سبب رئيسي لتقسيم المدارس لـ«4 فترات»

وأوضحت المصادر، أن معظم المدارس تم تقسيمها إلى فترتين صباحية ومسائية، والحضور طوال أيام الأسبوع لجميع المدارس سواء تلك التي تم تقسيمها إلى فترتين أو ثلاث أو أربع فترات، مؤكدة أن التقسيم يتم بعد التنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية والمديرية.

ونوهت المصادر، بأن حضور أؤلياء الأمور مع الطلاب سبب رئيسي لتقسيم المدارس ذات الكثافة المرتفعة للغاية، بهدف الحفاظ على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على جميع المديريات بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بتقسيم حضور الطلاب للمدارس، طبقاً للكثافة الطلابية، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كتخصيص لجنة للصحة المدرسية.