مواعيد بدء وانتهاء الحصص المدرسية بعد تقسيم الحضور لـ«4 فترات»

كشفت مصادر مطلعة بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تقسيم حضور الطلاب للمدارس ذات الكثافة المرتفعة إلى أربع فترات، موضحة أن التقسيم يأتي في إطار حرص المدارس على انتظام العملية التعليمية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقسيم حضور الطلاب لأربع فترات يتم في المدارس ذات الكثافات العالية جداً فقط، أما المدارس ذات الكثافات المتوسطة يتم تقسيمها إلى فترتين أو ثلاث فترات، للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل بدء وانتهاء الحصص التعليمية في مدارس الـ«4 فترات»:

تبدأ الفترة الأولى:

- طابور الصباح الساعة 6:45 دقيقة صباحاً إلى 7 صباحاً.

- الفترة الأولى تبدأ الساعة 7 صباحاً حتى 7:40 دقيقة.

- الفترة الثانية تبدأ 7:40 دقيقة حتى 8:20 دقيقة.

-الفترة الثالثة تبدأ 8:20 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.

الفترة الصباحية الثانية:

- الطابور 9:15 صباحا إلى 9:30 صباحا.

- الفترة الأولى 9:30 صباحا إلى 10:10 صباحا.

- الفترة الثانية 10:10 صباحا إلى 10:50 صباحا.

- الفترة الثالثة 10:50 صباحا إلى 11:30 صباحا.

الفترة المسائية الأولى:

- الطابور 11:45 صباحا إلى 12 ظهرا.

- الفترة الأولى الساعة 12 ظهرا إلى 12:40 ظهرا.

- الفترة الثانية 12:40 ظهرا إلى 1:20 مساء.

- الفترة الثالثة 1:20 مساء إلى 2 مساء.

الفترة المسائية الثانية:

- الطابور 2:15 مساء إلى 2:30 مساء.

- الفترة الأولى 2:30 مساء إلى 3:10 مساء.

- الفترة الثانية 3:10 مساء إلى 3:50 مساء.

- الفترة الثالثة 3:50 مساء إلى 4:30 مساء.