بعد طردها من المنتخب.. منحة كاملة من «تربية رياضية إسكندرية» لـ«منى راشد»

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، عن تقديم منحة ممولة بالكامل من كلية التربية الرياضية أبو قير بجامعة الإسكندرية، لبطلة العالم في رفع الأثقال فئة المكفوفين، منى راشد، لدراسة دبلوم الإدارة الرياضية، وذلك كرد اعتبار لبطلة مصر والعالم في رفع الأثقال بعد ما حدث معها في معسكر المنتخب.

عميد تربية رياضية: المنحة لبطلة العالم بهدف الاهتمام بأصحاب الهمم

وقال «بلال» لـ«الوطن» إنه استقبل البطلة منى راشد اليوم السبت، لتقديم منحة مدعمة بالكامل لدراسة الدبلوم في مجال الإدارة الرياضية، في إطار الحرص على الاهتمام بأبطال مصر، وتقديم كافة الدعم لهم، وذلك بناءً على توجيهات الدولة المصرية، متمثلة في رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالفئات أصحاب الهمم، وخاصةً عندما تكون بطلة عالمية في رفع الأثقال.

وأوضح عميد الكلية أنه تم تقديم منحة مدعمة بالكامل لدراسة الدبلوم في مجال الإدارة الرياضية، حيث إنه وفقاً لحالتها لا تستطيع العمل في مجال التدريب، لكن يمكنها العمل الإداري، لذا سيتم إعدادها وفقاً لتلك المنحة، لافتاً إلى أن الفتاة من دمياط، ما تبعه توفير مسكن وتغذية لها خلال إقامتها الأسبوعية من أجل الدراسة لمدة يومين من كل أسبوع.

توفير البيئة المناسبة لدراسة البطلة منى راشد

وأكد أن البطلة العالمية لديها عزيمة قوية من أجل الدراسة، مشيراً إلى أنها شعرت برد الإعتبار بمجرد إهدائها المنحة، لافتاً إلى أن كلية التربية الرياضية تشهد وجود أكثر من لاعب بارالمبي، ضمن طلاب الدراسات العليا في الكلية، مؤكداً أن أساتذة كلية التربية الرياضية يعتبرون ذلك تحدياً، وسيتم توفير البيئة المناسبة لها.

تفاصيل واقعة طرد البطلة منى راشد من المنتخب

يأتي ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية واقعة طرد منى راشد، بطلة رفع الأثقال للمكفوفين، من المركز الأولمبي في المعادي، وعودتها إلى دمياط وحيدة ليلاً، رغم أنها بطلة كفيفة، وقادت مصر للتتويج بميداليات عالمية في رياضة رفع الأثقال، ما تبعه قرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق في الواقعة، فيما تبعها قرار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية بتقديم المنحة لها، بهدف رد اعتبارها.