بريد الوطن .. فاكر
كتب:
الوطن
08:10 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
أنا كنت فاكر
إن العمر قادر
يملك كل المصادر
لكن للحياة سنة
إن الكل فيها مغادر
بس يومنا
كل القلوب حتى الحناجر
تهتف وتقول لا تغادر
لكن نرجع نقول
إنك على طول
فى الفكر ساكن
والعقل راكن
ونقول مهما نقول
إنك مش معقول
لأنك من بيت أصول
فى الفرح مشارك
والترح موصول
النهارده عيدك
ربنا يزيدك بالنسبة للعمر سيبك
المهم حب الناس يحيطك
الود وسيطك
لا نقول إلا ربنا يعينك
وأمانينا لك
إن الخير كله يصيبك
د. ثابت غنام
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