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محمود مسلم

بريد الوطن .. فاكر

كتب:

الوطن
08:10 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا كنت فاكر

إن العمر قادر

يملك كل المصادر

لكن للحياة سنة

إن الكل فيها مغادر

بس يومنا

كل القلوب حتى الحناجر

تهتف وتقول لا تغادر

لكن نرجع نقول

إنك على طول

فى الفكر ساكن

والعقل راكن

ونقول مهما نقول

إنك مش معقول

لأنك من بيت أصول

فى الفرح مشارك

والترح موصول

النهارده عيدك

ربنا يزيدك بالنسبة للعمر سيبك

المهم حب الناس يحيطك

الود وسيطك

لا نقول إلا ربنا يعينك

وأمانينا لك

إن الخير كله يصيبك

                                                                             د. ثابت غنام  

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