بريد الوطن .. فاكر

أنا كنت فاكر

إن العمر قادر

يملك كل المصادر

لكن للحياة سنة

إن الكل فيها مغادر

بس يومنا

كل القلوب حتى الحناجر

تهتف وتقول لا تغادر

لكن نرجع نقول

إنك على طول

فى الفكر ساكن

والعقل راكن

ونقول مهما نقول

إنك مش معقول

لأنك من بيت أصول

فى الفرح مشارك

والترح موصول

النهارده عيدك

ربنا يزيدك بالنسبة للعمر سيبك

المهم حب الناس يحيطك

الود وسيطك

لا نقول إلا ربنا يعينك

وأمانينا لك

إن الخير كله يصيبك

د. ثابت غنام

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