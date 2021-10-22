إزالة 236 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 13475م2 في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة مستمرة فى جهودها للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

إزالة 236 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 13475 م2

وأضافت المحافظ، أنه تم تنفيذ حملات بنطاق مركزي دمياط وكفر سعد، أسفرت عن إزالة 28 حالة تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل والموارد المائية والرى بمساحة 3663 مترا مربعا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ 18، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة بمرحلتيها الأولى والثانية 236 حالة بمساحة إجمالية 13475 م2.

هدم 100 مقبرة دون رفات لتعديها على أملاك الدولة

وفي وقت سابق، شددت محافظ دمياط على كل الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية، بالرصد الفوري لأي حالة تعدٍ في المهد والتعامل معها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم نحو 100 مقبرة دون رفات.

وأضافت «المحافظ»، أنه جرى تحقيق خطوات ملموسة بهذا الملف، للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

محافظ دمياط: المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب

ووجهت المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.