تجديد حبس «فراش» متهم بهتك عرض تلميذة في الإسكندرية 15 يوماً

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة، غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، بتجديد حبس العامل المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة «زيد بن حارثة»، بمنطقة العجمي، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

المحكمة رفضت إخلاء سبيل الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة في الإسكندرية

ورفضت المحكمة طلبات الدفاع عن المتهم بإخلاء سبيل المتهم الذي يعمل فراشاً بإحدى مدارس غرب الإسكندرية بضمان مالي، فيما قال المتهم، أثناء التحقيقات أمام نيابة الدخيلة قائلاً: «أنا بوستها بوسة أبوية وحضنتها بس».

تفاصيل هتك عرض تلميذة على يد فراش في الإسكندرية

وترجع الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الدخيلة الذي تلقى إخطارا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «عماد.خ.م.ع»، 59 عاما، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها بالاعتداء عليها وملامسة جسدها.

وأشارت الطفلة فى المحضر إلى استدراج العامل المذكور لها إلى مقصف المدرسة «الكنتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها فصرخت.

تعليم الإسكندرية ترفع مذكرة للوزارة حول هتك عرض تلميذة على يد فراش

وكشفت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، إن المديرية أعدت مذكرة حول الواقعة وجرى رفعها إلى وزارة التربية والتعليم من أجل إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة.