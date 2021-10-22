أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن لينك الحصول على لقاح كورونا في مصر للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعلان مجلس الوزارة حزمة من القرارات وتشمل منع دخول غير المطعمين باللقاح كورونا ومنع الموظفين من ممارسة عملهم دون الحصول على الجرعة الأولى على الأقل والأمر ينطبق على المواطنين ولا يسمح لهم قضاء مصالحهم التي يرغبون في إنهائها بالمنشآت الحكومية دون الحصول على اللقاح.

وترصد «الوطن» لينك الحصول على لقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات تسهيلا على المواطنين الراغبين في الدخول على لينك الحصول على لقاح كورونا في مصر2021، وتحديد مجموعة من البيانات التي تسهل عليهم الدخول على الموقع وتسجيل بياناتهم بصورة صحيحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها على أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف وأن جميع الأعراض التي تظهر عقب الحصول على اللقاح لا تدع للقلق أو الخوف وتزول من تلقاء نفسها بعد يوم أو يومين.

خطوات الدخول على لينك الحصول على لقاح كورونا في مصر

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.