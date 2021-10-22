9 مقرات لتلقي لقاح كورونا بالغربية.. والسماح بالتسجيل أونلاين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، زيادة عدد مقرات تلقي لقاح فيروس كورونا على مستوي الإدارات الصحية وعدد من مراكز طب الأسرة.

9 مقرات رئيسية ضمن خطة وزارة الصحة

وقال صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه زيادة مقرات لقاح كورونا إلى 9 مقرات رئيسية ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتخفيف العبء عن المواطنين بجميع مراكز المحافظة، للمشاركة في تفعيل مبادرة تلقي اللقاح تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كافة المقرات المخصصة لتلقي أماكن اللقاح الموسمي سوف يتم توزيعها

وكشف «حميده»، أن كافة المقرات المخصصة لتلقي أماكن اللقاح الموسمي سوف يتم توزيعها على قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المقرات هي «وحدة محلة مرحوم ووحدة تلبنت قيصر وحدة شوبرثانيا إدارة طنطا ثان وحده دفرة وحدة اخناواى وثالثا إدارة المحلة اول وحدة بشبيش وحدة محلة أبوعلي» .

التيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه شكل غرفة عمليات وطوارىء للإشراف علي عملية التطعيم ووجه إلى التيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة.

وشدد وكيل الصحة على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل بموقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لافتا إلى أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، برئاسة الدكتوره نهلة كامل تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد علي أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.