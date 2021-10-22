بريد الوطن .. حُسن الطالع فى فوز الطلائع

بجدارة وبراعة ومهارة.. فاز فريق نادى طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المصرى ٢٠٢١، لكرة القدم كأول بطولة فى تاريخه منذ تأسيسه عام ١٩٩٥، ولاحظنا حالة السعادة التى سادت الوسط الرياضى بجميع أطيافه بعد الفوز بالكأس الثمينة.. والسر فى ذلك يكمن فى علاقة الحب المثالية بين الجماهير وكل ما ينتسب إلى القوات المسلحة نهر الخير، وحماة العِرض، وأسود الأرض، والتى نثرت زهورها الندية، ونشرت رسالتها الرياضية بين البراعم والشباب والناشئين، عندما بادرت وتبنّت المواهب، وفتحت أبواب منشآتها الرياضية لأبناء الشعب للممارسة والبطولة بباقة رائعة من الاستادات والأندية والمدارس ومراكز التأهيل الطبى والملاعب المفتوحة وصالات الألعاب الفردية والجماعية والساحات الشعبية الرياضية، ومنها تلك الساحة الشعبية الرياضية بمدينة الخانكة بالقليوبية ذات السعر الرمزى، والتى رغم توافر بنيتها الأساسية لكنها فى حاجة إلى مد يد التجديد الفتية وأنفاس التطوير العفية.. بعد أن لاحظت عليها أنه لا يوجد علم مصر عليها، وعدم وضوح اللوحة على مدخلها، ووجود ٦ ملاعب خماسية لا تلقى إقبالاً، وأصبحت شبه مهجورة لصلابة ملاعبها، وحتى تستغل تلك الساحة الواعدة بطريقة أمثل أقترح من واقع خبرتى الرياضية ضم جزء من الأراضى الملاصقة لها، وهى من حُسن الطالع تابعة لقواتنا المسلحة لتكون نادياً مستقلاً، أو أن تكون فرعاً من نادى طلائع الجيش.

كابتن وجدان أحمد عزمى

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