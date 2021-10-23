حياة كريمة: 61 مشروعا بتكلفة 163.4 مليون للشباب والرياضة بالمنيا

يحظى قطاع الشباب والرياضة، باهتمام كبير في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث يبلغ عدد المشروعات المقرر تنفيذها في محافظة المنيا 61 مشروعا، بتكلفة 163.4 مليون جنيه، مابين إنشاء مراكز شباب وملاعب جديدة، وإحلال وتجديد وتطوير، وتستهدف تلك المشروعات 5 مراكز إدارية هي: «العدوة، ومغاغة، في شمال المحافظة، وأبو قرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب».

16 مشروعا في العدوة ومغاغة تشمل إنشاء مراكز وملاعب..

في مركز العدوة يبلغ عدد المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، 8 بتكلفة إجمالية 32.5 مليون جنيه، حيث يتم إنشاء 5 ملاعب ومراكز شباب بنسبة تنفيذ 19%، كما يتم تنفيذ مشروع واحد «تطوير أسوار» بنسبة تنفيذ 12%، ويتم تنفيذ 2 مشروع تطوير بنسبة تنفيذ 6%.

وفي مركز مغاغة، يتم إنشاء 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 18.1 مليون جنيه، منها 3 مشروعات إنشاء مراكز وملاعب بنسبة تنفيذ 15%، و4 مشروعات إنشاء وتطوير أسوار بنسبة تنفيذ 10%، ومشروعا واحدا «تطوير» بنسبة تنفيذ 12%.

23 مشروعا بمركز أبوقرقاص بتكلفة 57.85 مليون جنيه

وفي مركز أبو قرقاص يتم إنشاء 23 مشروعا بتكلفه إجمالية 57.85 مليون جنيه، منها 13 مشروع إنشاء مراكز شباب وملاعب بنسبة تنفيذ 16%، و4 مشاريع إنشاء وتطوير أسوار، ومشروع واحد إحلال وتجديد، و5 مشروعات تطوير.

وفي مركز ملوي، يتم إنشاء 12 مشروعا بتكلفة إجمالية 24.15 مليون جنيه، منها 5 مشروعات إنشاء مراكز وملاعب بنسبة تنفيذ 15%، و7 مشروعات تطوير بنسبة تنفيذ 14%.

وفي مركز ديرمواس، يتم إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 30.8 مليون جنيه، منها 5 مشروعات إنشاء ملاعب ومراكز بنسبة تنفيذ 12%، 5 مشروعات إنشاء وتطوير أسوار بنسبة تنفيذ 12%.

وقال مسئول بالشباب والرياضة، إن نسبة التنفيذ الكلية لمشروعات إنشاء مراكز شباب وملاعب وعددها 31 مشروعا تبلغ 15.4%، والنسبة الكلية لمشروعات إنشاء وتطوير أسوار وعددها 14 مشروعا 11.3%، بينما لا توجد نسب تنفيذ حاليا بمشروعات الإحلال والتجديد لأنها مشروع واحد في مركز أبو قرقاص، لم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن، حيث تجري حاليا أعمال المعاينة والتصميم والإسناد لعمل الجسات، كما تبلغ نسبة التنفيذ الكلية لمشروعات التطوير، وعددها 15 مشروعا بنسبة 11%، منوها أن التكلفة الإجمالية لجميع المشروعات الخاصة بقطاع الشباب والرياضة بمبادرة «حياة كريمة»، وعددها 61 مشروعا تبلغ 163.4 مليون جنيه.