القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد لمجابهة موسم الشتاء

عقد اللواء مهندس محمد درة، رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع مسؤول الحملة الميكانيكية بالشركة لمتابعة مدى جاهزية معدات الحملة الميكانيكية لمجابهة موسم الشتاء، وما يصاحبه من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

إجراء أعمال الصيانة العاجلة والتأكيد على جاهزية كل معدات الشركة

وشدد رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، على أهمية إجراء أعمال الصيانة العاجلة والتأكيد على جاهزية كل معدات الشركة بصفة دائمة خلال موسم السيول لتكون على أهبة الاستعداد لأي طوارئ بالمحافظة، حيث يتم تجهيز سيارات طوارئ ومعدات تطهير لسيارات الشفط ومراجعة جاهزية ورش الإصلاح وأطقم العمالة الخاصة بها.

تدعيم كل منطقة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي

وصرح رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه طبقا لخطة الإحلال والتجديد المنبثقة من العام المالي الحالي 2021، ومبادرة حياه كريمة الرئيسية تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية بـ4 كباش، و4 فاكيوم، و4 سيارات مدمجة صغيرة، و7 سيارات كسر بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، استعداد لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإمكانات المادية وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لزوم أي طارئ يحدث بالمنطقة.

حشد كل الجهود والاستعدات قبل وأثناء سقوط الأمطار

وأضاف رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه جارٍ تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية التي تستهدف تطوير قرى الريف المصري، والتي كان من بينها قطاعي المياه والصرف الصحي بـ6 لودر حفار، و2 حفار على كوتش، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وذلك للوقوف على جاهزية الشركة لمواجهة موسم الشتاء، وحشد كل الجهود والاستعدات قبل وأثناء سقوط الأمطار، وذلك لمراجعة أعمال التطهير ورفع كفاءة المولدات ورفع درجه الاستعداد بغرف العمليات لتتبع الوضع في المناطق الساخنة.