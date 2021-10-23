«الأرصاد»: أجواء معتدلة خلال أسبوع مقبل.. ومزيد من الانخفاض بالحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن البلاد ستشهد أجواء معتدلة خلال أسبوع مقبل، حيث تشهد البلاد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بشقيها العظمى والصغرى، حيث يكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، كما تبقت فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد.

ضرورة توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال، مشددة على ضرورة توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا، بالإضافة لضرورة متابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 27 19

مطروح 25 18

السلوم 23 16

سيوة 28 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 25 13

نويبع 28 22

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 22

مرسى علم 27 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 19

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 32 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21.