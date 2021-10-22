جنازة مهيبة لتشييع جثماني شابين توفيا غرقا في الدقهلية

شيع أهالي قرية «عزب ديرب» وعزبة أشمون والكرما الجديدة، بالدقهلية جثماني شخصين لقيا مصرعهما غرقا في مصرف كرم «مصرف عموم البحيرة»، أثنا محاولتها إنقاذ طفلين سقطت بهما سيارة ملاكي في مياه المصرف، وتمكنا من إنقاذهما إلا أنهم لم يتمكنا من الخروج من المياه وغرقا، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتيهما وجرى نقلها لمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

جنازة مهيبة

خرج أهالي القرية والقري والعزب المجاورة في جنازة مهيبة، اليوم، لتشييع جنازة كل من: «وائل محمد عبد الحي، 45 سنة»، ومحمد أيمن زكريا، 19 سنة»، وسط حالة من الحزن الشديد نتيجة الصدمة الشديدة بعد مصرعهما معا وفي وقت واحد وهما ينقذان الطفلين من الغرق في مياه المصرف إلا أنهما غرقا بدلا من الطفلين.

التصريح بدفن الجثتين

وصرحت نيابة دكرنس بدفن الجثتين بعد ورود تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأكد شهود العيان أن سيارة ملاكي كان متوقفة على الطريق الترابي الموازي لمصرف عموم البحيرة أمام قرية عزب ديرب التابعة للوحدة المحلية لـ أشمون الرمان مركز دكرنس، حيث كانت السيارة الملاكي في مكان مرتفع، وانزلقت فتحركت بسرعة في اتجاه المصرف وكان بها الطفلين «شهد وائل محمد، 12 سنة، وآدم أحمد جميل، 4 سنوات»، فهرع الشابان «وائل محمد عبد الحي، 45 سنة، ومحمد أيمن زكريا، 19 سنة»، لإنقاذ الطفلين من الغرق، وتمكنوا بالفعل من انقاذهما إلا أنهما غرقا معا في مياه المصرف.