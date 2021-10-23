13 أستاذا بجامعة بنها ضمن قائمة «السيفير» لأفضل 2% من علماء العالم

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، أن دار النشر الدولية «السيفير» (ElSevier) أصدرت قائمة بأسماء أكثر 2% من علماء العالم استشهادًا فى مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 100 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لعام 2021، واحتوت القائمة على 13 أستاذاً مصرياً من جامعة بنها، بواقع 8 من كلية العلوم، و2 من كلية الهندسة بشبرا، و2 من كلية الطب البيطري، وواحد من كلية الهندسة ببنها.

«سوسة» يقدم التهنئة للفائزين

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة إلى علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

«الجيزاوي»: ظهور علماء الجامعة بالقائمة إنجاز ملحوظ

من جانبه، اعتبر الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي للعام الثاني على التوالي، يُعتبر إنجازاً ملحوظاً للباحثين بالجامعة، حيث يشير إلى جودة المخرجات البحثية لهم في نتائج الدراسة الخاصة بجامعة ستانفورد، تعتمد على قاعدة البيانات، وقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة لجامعة بنها على هذه المنصة أكثر من 11 ألف بحث.

بروتوكول بين جامعة بنها وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

في سياق آخر، وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور خيري عبد الحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثه والآداب، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، في وقت سابق، يشمل المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور جمال سوسة إن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك في البحث العلمي لرفع كفاءة الباحثين وفاعلية البحث العلمي، من خلال إجراء بحوث مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والتعاون بين الجانبين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتعاون في تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين ببرامج علوم التغذية وتكنولوجيا الغذاء بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والسماح لهم بالتسجيل للدراسات العليا وفقًا للتخصصات وبرامج الدراسات العليا المتاحة بجامعة بنها.