الجيزة: الانتهاء من مستشفى «ثابت ثابت» للأمراض الباطنة بنهاية 2021

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العيني، جولة تفقدية بمستشفى «ثابت ثابت» الجامعي للأمراض الباطنة والمتوطنة، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية، والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال تطويرها.

المحافظ: مستشفي «ثابت ثابت» إضافه قوية للصروح الطبية

وأكد محافظ الجيزة، أن مستشفي ثابت ثابت تعد إضافه قوية للصروح الطبية بالمحافظة، لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطنو محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعما كبيرا من قبل كافة أجهزة الدولة، خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة، وتخطي التعداد السكاني للمحافظة 10 ملايين مواطن، إضافه إلى المواطنين الوافدين إليها من المحافظات الأخرى، الأمرالذي يستدعي توفيرالخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه.

دعم الخدمات الطبية والرؤى العلمية بالمحافظة

وتفقد محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة مراحل العمل النهائية للمرحلة الأولى بالمستشفى، والتي من المقررالانتهاء منها نهاية العام الجاري.

وأشاد محافظ الجيزة بدور جامعة القاهرة في دعم الخدمات الطبية والرؤى العلمية لمحافظة الجيزة، مشدداً على استمرار التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

300 سرير القدرة الاستيعابية للمستشفى

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى «ثابت ثابت» ينقسم إلى 4 مبان، بقدرة استيعابية نحو 300 سرير، موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارىء، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية.

وأضاف أن جامعة القاهرة تشرف على إقامة ثلاثة صروح طبية على أرض محافظة الجيزة، وهى مستشفى «ثابت ثابت» والمعهد القومي للأورام الجديد (500 500)، إضافة إلى أكبر مجمع طبي للأمراض في الشرق الأوسط بمقرالجامعة الدولية، ويجرى العمل عليه حالياً.