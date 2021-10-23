المشدد 6 سنوات لميكانيكي: هرب من المراقبة وتاجر في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيه، بعدما هرب من المراقبة الجنائية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه إثر هروبه من المراقبة الجنائية، وبتفتيشه، عُثر على مواد مخدرة، واعترف بحيازتها بقصد الإتجار فيها.

المتهم يتاجر في الهيروين

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 10972 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهم «يحيى.ل»، 34 عامًا، ميكانيكي، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية المنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

هارب من المراقبة

واستمعت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات التي أجرتها فى الدعوى، لعدة شهود إثبات على رأسهم نقيب شرطة يعمل معاون مباحث المرج، وقال إنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تمكن من ضبطه كونه هاربًا من المراقبة الحتمية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأكد الضابط في شهادته، أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة، هو الإتجار، وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي المضبوط معه من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة القضية، كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبسه، على مدار عدة جلسات مثُل فيها أمامه، ثم أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

المعمل الكيماوي

وتحت بند ملاحظات النيابة العامة بأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، جاء تقرير المعمل الكيماوي، وأفاد بأن المضبوطات عبارة عن 36 لفافة وزنت 16.50 جم تحوي المادة الفعالة لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.